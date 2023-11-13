Meteoroloji'den Ankara'ya Sağanak Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili raporunu yayımladı. Yapılan tahminde bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Buna göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yağış beklendiği ifade edildi.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.