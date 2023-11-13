Meteoroloji'den Ankara'ya Sağanak Uyarısı!

Meteoroloji, yurt genelinde görülen hava durumu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Ankara'ya Sağanak Uyarısı!
Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili raporunu yayımladı. Yapılan tahminde bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Buna göre, öğleden sonra Bolu, Karabük çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Akşam saatlerinden itibaren de Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yağış beklendiği ifade edildi.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar ile dik yamaçlarda heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı! 13 Şehirde Etkili OlacakMeteoroloji'den Sağanak Uyarısı! 13 Şehirde Etkili OlacakGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# meteoroloji # ankara # Hava durumu # yağmur
Çok Okunanlar
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
Banka Hesaplarınızı Kontrol Edin! Destekler Bugün Hesaba Yattı!
İstanbul'da Dev Kesinti!
İstanbul'da Dev Kesinti!
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
1 Kilo Altın Kaç TL Eder? Altın Fiyatları Arttı Mı? Güncel Piyasaya Göre Altın Fiyatları...
İstanbul'da İki Büyük İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi.... İSKİ Uyardı!
İstanbul'da İki Büyük İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi.... İSKİ Uyardı!
Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Türk Lirası Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum... Dolar, Euro ve Sterlin Kaç Türk Lirası Oldu?
Öne Çıkanlar İncirlik Hava Üssü'nde Filistin Eylemi! İncirlik Hava Üssü'nde Filistin Eylemi! Juventus'un Hedefi Kalvin Phillips! Juventus'un Hedefi Kalvin Phillips!