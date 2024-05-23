Meteoroloji'den Ankara'ya sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler duyuruldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara için önemli bir uyarıda bulundu. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ile ilgili kritik bir açıklama geldi. İşte Meteoroloji'den Ankara için yapılan o kritik açıklama!

Meteoroloji'den Ankara'ya sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler duyuruldu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada bazı bölgelerde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla ilgili tahminlere yer verildi.

Meteoroloji'nin açıklamasında özellikle milyonlarca insanın yaşadığı başkent Ankara'ya dikkat çekildi. Ankaralılar perşembe gününe sağanak yağışla uyanmıştı. Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış zamanla etkisini artırdı.

Meteoroloji'den Ankara'ya sağanak uyarısı! Etkili olacağı saatler duyuruldu - Resim : 1

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Ankara'da bugün şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Paylaşılan son açıklamada, bugün saat 13.00'ten yarın saat 03.00'e kadar gök gürültülü sağanağın etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hava durumu # ankara # meteoroloji
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