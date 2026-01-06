Meteoroloji'den Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Akdeniz bölgesi için hava durumu raporunu güncelleyerek fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle Batı Akdeniz'in batı kesiminde hava koşullarının deniz ulaşımını zorlaştıracağı bildirildi.

RÜZGAR DOĞU VE GÜNEYDOĞUDAN VURACAK

Meteoroloji'nin verilerine göre, Fethiye ve Kaş ilçeleri arasındaki hatta rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden eserek 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor. Yetkililer, söz konusu saat aralığında denizde meydana gelebilecek fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek, vatandaşların ve denizcilerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.