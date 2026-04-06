Meteoroloji’den bölge bölge 'Don’ uyarısı: Çarşamba gecesi risk artıyor

Meteoroloji, 7 Nisan Salı gecesinden itibaren Eskişehir ve İç Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede zirai don beklendiğini açıkladı. Don riskinin Cumartesi sabahına kadar sürmesi bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte iç bölgeler için zirai don uyarısında bulundu. Eskişehir’in de aralarında bulunduğu geniş bir alanda don riskinin etkili olması bekleniyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine dayanan açıklamaya göre; 7 Nisan Salı’yı 8 Nisan Çarşamba’ya bağlayan geceden itibaren Marmara’nın güneydoğu kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don görülecek.

ÇARŞAMBA GECESİNDEN SONRA RİSK ARTIYOR

Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan geceden itibaren ise Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski bekleniyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, zirai don tehlikesinin Cumartesi günü saat 09.00’a kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, başta üreticiler olmak üzere tüm vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

TEDBİR ÇAĞRISI YAPILDI

Yetkililer, 8 Nisan gece yarısı itibarıyla başlayacak riskli süreçte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi için don tehlikesine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bildirdi.

