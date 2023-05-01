Meteoroloji'den bu iller için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimleri yağmurlu olacak. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Akdeniz'in iç kesimleri yağmurlu olacak. Yağışların Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İstanbul, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı'nın batısı, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TÜRKİYE GENELİNDE İLLERE GÖRE HAVA DURUMU LİSTESİ
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
BURSA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu