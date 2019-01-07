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Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yarın buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde yarın buzlanma ve don görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın havanın Türkiye genelinde çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege hariç tüm yurtta yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Şanlıurfa çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Samsun, Ordu, Amasya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Elazığ, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #buzlanma #don uyarısı
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