Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Haziran Salı güncel hava durumu raporunu yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneline ilişkin en güncel hava durumu değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan son analizlere göre, Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir yağışlı sistemin etkili olması öngörülmüyor. Meteorolojik veriler, yurdun tamamında havanın az bulutlu ve genellikle açık geçeceğine işaret ediyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK
Raporda yer alan tahminler doğrultusunda, ülke genelindeki hava sıcaklıklarının mevcut mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi. Artış gösteren bu sıcaklık değerlerinin tüm bölgelerde hissedilmesi bekleniyor.
MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI
Yurdun genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra ise orta kuvvette esen rüzgar için belirli kıyı şeritlerine yönelik özel bir uyarı yayımlandı. Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın Marmara Bölgesi'nin güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında aynı yönlerden kuvvetli şekilde eseceğini tespit etti.
Hızı saatte 30 ile 50 kilometre aralığına ulaşması beklenen bu kuvvetli rüzgar sebebiyle söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlara çağrı yapıldı. Rüzgarın şiddetini artıracağı bu kesimlerde meydana gelebilecek olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
İşte bölge bölge 30 Haziran Salı güncel hava durumu raporu:
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BARTIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
RİZE °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.