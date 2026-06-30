Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 Haziran Salı güncel hava durumu raporunu yayınladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt geneline ilişkin en güncel hava durumu değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı.

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 2

Yapılan son analizlere göre, Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir yağışlı sistemin etkili olması öngörülmüyor. Meteorolojik veriler, yurdun tamamında havanın az bulutlu ve genellikle açık geçeceğine işaret ediyor.

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 3

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİ AŞACAK

Raporda yer alan tahminler doğrultusunda, ülke genelindeki hava sıcaklıklarının mevcut mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği kaydedildi. Artış gösteren bu sıcaklık değerlerinin tüm bölgelerde hissedilmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 4

MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR ALARMI

Yurdun genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden hafif, ara sıra ise orta kuvvette esen rüzgar için belirli kıyı şeritlerine yönelik özel bir uyarı yayımlandı. Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın Marmara Bölgesi'nin güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında aynı yönlerden kuvvetli şekilde eseceğini tespit etti.

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 5

Hızı saatte 30 ile 50 kilometre aralığına ulaşması beklenen bu kuvvetli rüzgar sebebiyle söz konusu bölgelerde yaşayan vatandaşlara çağrı yapıldı. Rüzgarın şiddetini artıracağı bu kesimlerde meydana gelebilecek olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 6

İşte bölge bölge 30 Haziran Salı güncel hava durumu raporu:

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 7

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 8

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 9

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BARTIN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 27°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Az bulutlu

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi öğle saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji'den çifte uyarı geldi! Kavurucu sıcaklar bastırırken o bölgelerde fırtına kopacak - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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