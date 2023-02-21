Meteoroloji'den çığ uyarısı

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den çığ uyarısı
Meteoroloji'den çığ uyarısı / 2023

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

# meteoroloji # çığ
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