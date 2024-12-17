Meteoroloji'den çığ uyarısı

Yurt genelinde hava sıcaklıkları bugün 2 ila 4 derece artacak. Ancak Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi var.

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize’nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve sis bekleniyor.

Van'da 21 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.