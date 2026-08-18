Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak alarmı! 18 Ağustos hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ağustos Salı gününe ilişkin güncel hava tahmin raporunu yayımladı.
Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere çok sayıda ilde yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege'de ise az bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürecek.
18 AĞUSTOS BÖLGE BÖLGE VE İL İL HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 20°C / 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 19°C / 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 18°C / 32°C (Az bulutlu)
Kırklareli: 17°C / 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Ege: Parçalı ve az bulutlu; iç kesimler yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Muğla'nın iç kesimleri yerel sağanaklı.
İzmir: 24°C / 33°C (Az bulutlu)
Denizli: 22°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Manisa: 23°C / 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Uşak: 17°C / 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Akdeniz: İç kesimleri, Antalya'nın doğusu, Hatay kıyıları, Mersin ve akşam Karaman çevreleri yerel gök gürültülü sağanaklı.
Adana: 21°C / 34°C (Yerel gök gürültülü sağanaklı)
Antalya: 24°C / 34°C (İç ve doğu kesimleri sağanaklı)
Hatay: 23°C / 30°C (Kıyı kesimleri sağanaklı)
Burdur: 17°C / 32°C (Parçalı ve çok bulutlu)
İç Anadolu: Kuzey kesimler ile Niğde ve Kayseri çevreleri yerel sağanaklı.
Ankara: 16°C / 30°C (Kuzey çevreleri sağanaklı)
Eskişehir: 16°C / 33°C (Kuzeydoğusu sağanaklı)
Konya: 17°C / 31°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Niğde: 14°C / 29°C (Akşam saatlerinde sağanaklı)
Batı Karadeniz: Kastamonu, Bolu ve Çorum çevrelerinde yerel sağanak geçişleri bekleniyor.
Bolu: 13°C / 29°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Kastamonu: 12°C / 27°C (Yerel sağanaklı)
Düzce: 17°C / 31°C (Parçalı bulutlu)
Zonguldak: 17°C / 25°C (Parçalı ve az bulutlu)
Orta ve Doğu Karadeniz: Doğu Karadeniz geneli ile Ordu çevreleri aralıklı sağanaklı.
Trabzon: 23°C / 27°C (Yerel gök gürültülü sağanaklı)
Rize: 21°C / 27°C (Yerel gök gürültülü sağanaklı)
Samsun: 20°C / 29°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Amasya: 17°C / 32°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Doğu Anadolu: Ardahan, Kars ve Erzincan ile akşam saatlerinde Malatya ve Elazığ çevreleri sağanaklı.
Malatya: 18°C / 31°C (Akşam saatlerinde sağanaklı)
Kars: 10°C / 27°C (Yerel sağanaklı)
Erzurum: 12°C / 27°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Van: 13°C / 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Güneydoğu Anadolu: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu, sıcak hava etkili olacak.