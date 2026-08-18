Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak alarmı! 18 Ağustos hava durumu raporu

Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu başta olmak üzere çok sayıda ilde yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara ve Ege'de ise az bulutlu ve güneşli hava etkisini sürdürecek.