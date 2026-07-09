Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl

Yurt genelinde bir süredir etkili olan normal sıcaklıklar ve bahar havası, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurdun geniş bir kesiminde ani hava değişimi yaşanacak.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 1

Yetkililer, 10 Temmuz Cuma günü tam 19 şehirde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 2

METEOROLOJİ TAHMİN HARİTASINI GÜNCELLEDİ: PEK ÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son değerlendirme raporuna göre, yağışlı hava kütlesi özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kendisini hissettirecek. 

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 3

Yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ani su baskını gibi risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. MGM'nin güncel tahmin haritasında da sarı alarm verilen bölgeler net bir şekilde işaretlendi.

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 4

İşte 10 Temmuz Cuma günü gök gürültülü sağanak yağmurun esir alacağı o 19 şehrimiz:

Adana

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 5

Osmaniye

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 6

Düzce

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 7

Bolu

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 8

Zonguldak

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 9

Çankırı

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 10

Karabük

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 11

Bartın

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 12

Kastamonu

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 13

Sinop

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 14

Amasya

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 15

Tokat

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 16

Samsun

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 17

Ordu

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 18

Giresun

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 19

Trabzon

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 20

Rize

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 21

Artvin

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Meteoroloji'den Cuma günü için kritik uyarı: İşte sel, yıldırım ve dolu riski taşıyan 19 İl - Resim: 22

Ardahan

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