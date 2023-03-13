Meteoroloji'den deprem bölgesine sağanak uyarısı

Deprem bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Bölgelerdeki yağışların salı ve çarşamba günleri kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, depremlerden etkilenen 8 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

Yağışların, pazartesi akşam saatlerinden itibaren Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinde, salı günü sabah ve öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde perşembe gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Bölgelerdeki yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, güney kesimlerde yerel dolu yağışı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin ve Batman çevrelerinde toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü # sağanak uyarısı # deprem

Benzer Videolar

Silahlı saldırıya uğrarken çaylarını yudumladılar Silahlı saldırıya uğrarken çaylarını yudumladılar
Belediye enkazında evrak nöbeti Belediye enkazında evrak nöbeti
Dünya şampiyonları yuvaya döndü Dünya şampiyonları yuvaya döndü
Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124. yıl dönümü Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124. yıl dönümü
Kalıcı Konutların İnşasına Başlandı Kalıcı Konutların İnşasına Başlandı
Telsiz sayesinde yüzlerce can kurtardılar Telsiz sayesinde yüzlerce can kurtardılar
Mehmetçik'ten depremzedeler için sahra hastanesi Mehmetçik'ten depremzedeler için sahra hastanesi
CHP'li belediye 4 yıldır dönüşümü engelliyor CHP'li belediye 4 yıldır dönüşümü engelliyor
Depremde can kaybı 48 bin 448 Depremde can kaybı 48 bin 448
Nazik Gölü'nün buzları çözülmeye başladı Nazik Gölü'nün buzları çözülmeye başladı
1000 hanelik konteyner kent kuruluyor 1000 hanelik konteyner kent kuruluyor
İstanbul'da silah tacirlerine operasyon İstanbul'da silah tacirlerine operasyon
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 Altın fiyatları bugün ne kadar? (13 MART 2023)
3 İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...
4 13 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
5 Amedspor - Nazilli Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?