Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kritik uyarı
Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kritik uyarı
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Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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