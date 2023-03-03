Meteoroloji'den Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kritik uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bu gece ve yarın Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Ulaşımda aksama, görüş mesafesinin azalması, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu AjansıValilikten konteyner kent açıklaması Bakan Murat Kurum ve Bakan Soylu'dan kritik açıklamalar Ordu'da mayın paniği Halkbankası'ndan esnaf ve sanatkarlara müjdeli haber