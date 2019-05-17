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Meteorolojiden dolu ve yağış uyarısı

Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın doğusu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanakla dolu bekleniyor.

Meteorolojiden dolu ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Zonguldak, Bartın, Sinop, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in güney ve doğusu) ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde kısa süreli ve yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanakla birlikte dolu görüleceği tahmin ediliyor.

Yetkililerin ve vatandaşların, sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelebilecek kuvvetli rüzgar, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ani sel ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
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