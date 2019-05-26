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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteorolojiden Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan uyarısı

Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteorolojiden Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan uyarısı

 Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Erzurum'un kuzeyi, Erzincan, Kars ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güney ve güneybatı yönlerinden hafif ve orta kuvvette, Ağrı genelinde 60 ila 90 kilometre hızında kuvvetli fırtına şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 16, Erzincan ve Tunceli'de 13, Ağrı'da 7, Erzurum'da 6, Kars ve Ardahan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 31, Tunceli'de 27, Erzincan'da 26, Ağrı'da 25, Kars'ta 21, Erzurum'da 20 ve Ardahan'da 18 derece olacak.

Yetkililer, Ağrı genelinde beklenen kuvvetli fırtınada olası ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji #ardahan #kars #Erzincan #erzurum
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