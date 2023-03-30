Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bu gece saatlerinden itibaren bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.