Meteorolojiden fırtına uyarısı

MGM, resmi sitesinden yaptığı duyuruda; denizlerde fırtına beklendiğini ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği hakkında uyardı.

Bugün saat 20.00'de başlaması beklenen fırtınanın, 16 Şubat öğlen 12.00'ye kadar devam etmesi tahmin edildi. Ulaşımda aksamalar yaşatma ihtimali olan fırtına hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı şöyle;

Rüzgarın bugün (Cuma) akşam saatlerinden sonra Güney Ege’nin güneyinde güney ve güneydoğu, yarın (Cumartesi) Kuzey ve Orta Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Akdeniz'de rüzgârın yarın (Cumartesi) doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın Pazar günü ilk saatlerde Batı Akdeniz’de, öğle saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

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