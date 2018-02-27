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Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği bildirildi

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Marmara'nın güney ve doğusu, EgeAkdeniz, İç Anadolu ve Batı-Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların ve ilgililerin, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #ege #akdeniz
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