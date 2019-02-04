banner1002
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Meteorolojiden fırtına uyarısı
Saraç'tan 'YÖKDİL Sınavı' hatırlatması
Saraç'tan 'YÖKDİL Sınavı' hatırlatması
Uludağ'da çatıdaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü
Uludağ'da çatıdaki kar kütlesi vatandaşların üzerine düştü
ABD'de uçak düştü: Ölenler var
ABD'de uçak düştü: Ölenler var

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Ege ve Akdeniz'de yarından itibaren fırtına bekleniyor

Meteorolojiden fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Güney Ege'de yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına, yer yer  kuvvetli fırtına, gece saatlerinde (Marmaris-Kaş arasında) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege'de de rüzgarın çarşamba günü ilk saatlerde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Rüzgarın, Batı Akdeniz'in güneyinde yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 

Doğu Akdeniz'in doğusunun açıklarında rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aralıklarla devam edeceği ve cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'in batısında da rüzgarın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Etiketler; #meteoroloji #fırtına
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.