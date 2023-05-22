Meteoroloji'den 10 ile fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; Doğu Anadolu'nun bazı kısımlarında fırtına bekleniyor. MGM, o illeri tek tek açıkladı. İşte detaylar...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 10 ilde fırtına bekleniyor. İşte il il detaylar...
DOĞU ANADOLU'DA FIRTINA BEKLENİYOR
Son meteorolojik değerlendirmelere göre yarın (23.05.2023 Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda (Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Tunceli ve Bingöl) rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esemesi bekleniyor.
Aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010242y