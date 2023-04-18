Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, yağışları etkili olacağını, bu nedenle sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması gerektiğini uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika hava tahmin raporu yayımlandı. Raporda, 18 Nisan 2023 Salı gününe ilişkin hava tahminleri yer aldı.
TEKİRDAĞ VE ÇEVRELERİNE KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre Tekirdağ çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
O İLLERE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.04.2023 Salı günü öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Çanakkale'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Bugün (Salı) öğleden sonra Marmara Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: mgm.gov.tr