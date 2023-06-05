Meteoroloji'den peş peşe uyarı: O tarihe dikkat

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 5 Haziran 2023 Pazartesi günü İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz’de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.