Meteoroloji'den peş peşe uyarı: O tarihe dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; 6 ilimizde yerel kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 6 ilde kuvvetli yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte il il detaylar...
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; 5 Haziran 2023 Pazartesi günü İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz’de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
O İLLERE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 06.06.2023 Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
Meteoroloji radarından alınan son verilere göre, önümüzdeki üç saat içerisinde Antalya'nın, Mersin'in ve Adana'nın iç kesimleri (Toroslar mevki) ile Kahramanmaraş'ın batısında meydana gelecek yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.