Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı: 24 il etkilenecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Nisan Pazartesi günü için geniş kapsamlı yağış uyarısında bulundu. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle, vatandaşların sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi. İşte o şehirler...
Yayınlanma: Güncellenme:
Ankara
Konya
Kayseri
Niğde
Aksaray
Adana
Mersin
Osmaniye
Kahramanmaraş
Hatay
Kilis
Gaziantep
Şanlıurfa
Adıyaman
Diyarbakır
Mardin
Batman
Siirt
Şırnak
Hakkari
Tunceli
Elazığ
Bingöl
Muş
Bitlis