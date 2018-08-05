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Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır'da öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum'un kuzey ve kuzeydoğu kesimleri ile Kars, Ardahan ve Iğdır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi öngörülen bölgede, rüzgar güneyli yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Erzurum ve Kars'ta 12, Ağrı ve Erzincan'da 14, Iğdır'da 18, Tunceli'de 19 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Erzincan ve Tunceli'de 35, Iğdır'da 34, Ağrı'da 32, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #sağanak #uayrı #meteoroloji
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