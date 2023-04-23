16 kente gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarı yapılan illerde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte son dakika hava durumun detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sinop ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Ege, Göller Yöresi, Yozgat, Sivas, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri ile Eskişehir'in güney ve doğu, Ankara'nın güney ve batı, Konya'nın kuzey, Samsun ve Amasya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
16 KENTE SARI KODLU UYARI: GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR
• Afyonkarahisar
• Amasya
• Ankara
• Burdur
• Denizli
• Eskişehir
• Giresun
• Isparta