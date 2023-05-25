Meteoroloji'den 7 kente turuncu alarm

DOĞU ANADOLU'YA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYAFRISI

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre; doğu bölgelerde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010251y

https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23070250e