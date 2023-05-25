Meteoroloji'den 7 kente turuncu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; 7 ilimizde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 8 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il detaylar...
ANKARA'YA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI
Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre; Ankara'nın kuzey ve batısında gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
DOĞU ANADOLU'YA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYAFRISI
Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarından alınan verilere göre; doğu bölgelerde halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Malatya'nın kuzey ve doğu, Sivas'ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kaynak: mgm.gov.tr - https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23010251y
https://www.mgm.gov.tr/tahmin/uyari-goster.aspx?sN=23070250e