Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava tahmin raporunu yayımladı. Açıklamaya göre, 11 kente gök gürültülü sağanak ve yer yer yoğun kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava tahmin raporunu yayımladı.
13.04.2023 Perşembe günü Diyarbakır'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların doğu ilçelerinde (Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Lice, Hani, Kocaköy) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
10 İLDE SAĞANAK BEKLENİYOR
13.04.2023 Perşembe günü Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş'un ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
ŞIRNAK'A YOĞUN KAR UYARISI
Yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı illerinin yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
SEL VE SU BASKININA KARŞI TEDBİRLİ OLMASI GEREKTİĞİNİ AÇIKLADI
Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Kaynak: mgm.gov.tr