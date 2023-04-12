Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava tahmin raporunu yayımladı.

13.04.2023 Perşembe günü Diyarbakır'da beklenen gök gürültülü sağanak yağışların doğu ilçelerinde (Kulp, Hazro, Silvan, Bismil, Lice, Hani, Kocaköy) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.