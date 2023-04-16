Meteoroloji saat verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çankırı çevreleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın kuzey ilçeleri ile Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanaklar, akşam saatlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Samsun'un iç kesimleri, Amasya, Tokat, Çorum), Sinop'un iç kesimleri ile Yozgat'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli olacak.
Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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