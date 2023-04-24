Çarşamba gününe dikkat: İstanbul'u "Oraj" vuracak
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken, yapılan son dakika uyarılara göre İstanbul'da hava birden değişecek. İstanbul'u çarşamba gününden sonra iki gün sürecek olan "oraj" vuracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak alınan son bilgilere göre İstanbul ve Marmara Bölgesi'nde hava birden bire değişecek. Sıcaklıklar 5-8 derece düşecek ve İstanbul'u iki gün boyunca sürecek "oraj" vuracak. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten ise şehir şehir sayıp 10 gün boyunca olacakları haber verdi. Ayrıca Meteoroloji'den sonra AKOM'dan da uyarı geldi.
Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem ise hafta boyunca etkisini sürdürecek.
Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'U ORAJ VURACAK
26 Nisan Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde oraj bekleniyor. Bu beklentiyle birlikte sıcaklıklar da düşecek, gök gürültülü yağmur bekleniyor.