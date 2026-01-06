Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu: Kuvvetli rüzgar, don ve çığ geliyor!

Rapora göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.