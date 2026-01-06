Meteoroloji'den güncel hava durumu raporu: Kuvvetli rüzgar, don ve çığ geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ocak Salı için güncel hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için güncel hava tahmin raporunu paylaştı.

Rapora göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların ayrıca Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinde de etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

MGM, raporunda vatandaşları üç kritik konuda uyardı. Trakya ile Kıyı Ege’de rüzgarın güney yönlerden kuvvetli şekilde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Yetkililer, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Doğu bölgelerde ise kar örtüsü tehlike saçıyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Ayrıca iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, batı kesimleri ile Bursa çevreleri ve Balıkesir’in kuzey ve batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Trakya’da rüzgarın güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

Bursa: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

Çanakkale: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İstanbul: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Rüzgarın kıyılarda güney yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Muğla: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görülecek.

Adana: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Antalya: 19°C, parçalı ve az bulutlu

Hatay: 13°C, parçalı ve az bulutlu

Isparta: 12°C, parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

Ankara: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 9°C, parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 6°C, parçalı ve az bulutlu

Konya: 13°C, parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, akşam saatlerinde Bolu, Karabük ve Kastamonu’nun güney kesimlerinde yağmur görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Bolu: 11°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde güney kesimleri yağmurlu

Düzce: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis tahmin edilirken, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Amasya: 9°C, parçalı ve az bulutlu

Rize: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Samsun: 18°C, parçalı ve az bulutlu

Trabzon: 16°C, parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis görülecek. Doğu kesimlerde çığ riski bulunuyor.

Erzurum: -2°C, parçalı ve az bulutlu

Kars: -5°C, parçalı ve az bulutlu

Malatya: -3°C, parçalı ve az bulutlu

Van: 4°C, parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, bölge genelinde buzlanma ve don ile kuzey kesimlerde pus ve sis tahmin ediliyor.

Batman: 0°C, parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: -2°C, parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 8°C, parçalı ve az bulutlu

Mardin: 12°C, parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu