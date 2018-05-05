5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Çok sayıda yaralı var
5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü: Çok sayıda yaralı var
Büyük deprem!
Büyük deprem!
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret
Muharrem İnce'den Deniz Baykal'a ziyaret

Meteoroloji’den Güneydoğu için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Güneydoğu bölgesinde hava sıcaklıkların düşeceği ve yağışların ani sel baskınlarına sebep olabileceği uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den Güneydoğu için sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Güneydoğu bölgesinde hava sıcaklıkların düşeceği ve yağışların ani sel baskınlarına sebep olabileceği uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Güneydoğu bölgesi hakkında yapılan açıklamada, “Hafta sonundan itibaren genellikle öğleden sonraları meydan gelmesi tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkların 6 Mayıs Pazar gününden itibaren azalacağı ve önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve 2 ile 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel dolu yağışı ve yıldırım riskiyle birlikte kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanaklar ani sel ve su baskınlarına yol açabilir” denildi.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #meteoroloji #sağanak yağış #Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.