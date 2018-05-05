Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Güneydoğu bölgesinde hava sıcaklıkların düşeceği ve yağışların ani sel baskınlarına sebep olabileceği uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Güneydoğu bölgesinde hava sıcaklıkların düşeceği ve yağışların ani sel baskınlarına sebep olabileceği uyarısı yaptı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Güneydoğu bölgesi hakkında yapılan açıklamada, “Hafta sonundan itibaren genellikle öğleden sonraları meydan gelmesi tahmin edilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkların 6 Mayıs Pazar gününden itibaren azalacağı ve önümüzdeki hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve 2 ile 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bu mevsimde görülen ve genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yerel dolu yağışı ve yıldırım riskiyle birlikte kısa sürede meydana gelen kuvvetli sağanaklar ani sel ve su baskınlarına yol açabilir” denildi.



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