Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Kritik Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Sağanak Alarmı!

Akdeniz ve Ege’de Hava Durumu

Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde (özellikle Toroslar mevkii, Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay kıyıları) yerel bulutlanma ve kısa süreli sağanaklar tahmin ediliyor. Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise az bulutlu ve sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.