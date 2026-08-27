Meteoroloji’den Hafta Sonu Öncesi Kritik Uyarı: Çok Sayıda İl İçin Sağanak Alarmı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların güncel tahminlerine göre 28 Ağustos 2026 Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller ve bölgeler şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumların güncel tahminlerine göre 28 Ağustos 2026 Cuma günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller ve bölgeler şunlardır:
Marmara Bölgesi: İstanbul başta olmak üzere bölgenin kuzey ve doğu kesimleri (Kırklareli, Edirne, Kocaeli çevreleri yerel geçişli).
Karadeniz Bölgesi: Samsun, Ordu,
Giresun, Trabzon,
Rize ve Artvin kıyı kesimleri.
Doğu Anadolu (Kuzeydoğusu): Erzurum, Kars, Ardahan,
Ağrı ve Iğdır çevreleri.
Akdeniz Bölgesi: Toroslar mevkii ile Adana, Mersin, Antalya’nın iç kesimleri,
Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay kıyıları.
Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Öncesi Sağanak ve Sıcaklık Düşüşü Kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un son değerlendirmelerine göre, 28 Ağustos Cuma günü Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Akdeniz’in iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların ise özellikle kuzey kesimlerde birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, cuma gününden itibaren kuzey ve iç bölgelerde yerini serinlemeye ve yağışlı havaya bırakıyor. Meteoroloji verilerine göre cuma günü özellikle öğle saatlerinden itibaren birçok ilde gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.
İstanbul’a AKOM’dan Sağanak ve Rüzgar Uyarısı
Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, megakent İstanbul’da aralıklı gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Kuzeydoğu yönlerden (poyraz) esmesi beklenen kuvvetli rüzgarla birlikte sıcaklıkların 25-26 derecelere kadar gerilemesi bekleniyor. Yağışların yer yer cumartesi gününe de sarkabileceği bildirildi.
Karadeniz ve Doğu Anadolu’da Yerel Yağışlar
Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattında yer alan Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yerel olarak etkili olması öngörülüyor. Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusundaki Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde ise öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
Akdeniz ve Ege’de Hava Durumu
Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinde (özellikle Toroslar mevkii, Adana, Osmaniye, Mersin ve Hatay kıyıları) yerel bulutlanma ve kısa süreli sağanaklar tahmin ediliyor. Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise az bulutlu ve sıcak havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.