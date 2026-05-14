Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bahar havasının yerini kuvvetli yağışlara bırakacağı kritik bir uyarı daha yayımladı. 15 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde hava dengeleri değişiyor; tam 65 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
CUMA GÜNÜNE DİKKAT: 65 İLDE SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.
Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlara karşı, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.
15 MAYIS CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
İşte gökyüzünün hareketli olacağı ve şemsiyesiz çıkılmaması gereken o şehirler:
İç Anadolu: Ankara, Konya,
Kayseri, Eskişehir, Sivas,
Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir,
Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Çankırı.
Karadeniz: Samsun, Ordu, Giresun,
Trabzon, Rize, Artvin, Amasya,
Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt,
Bolu, Düzce, Zonguldak,
Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop.
Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan,
Elazığ, Malatya, Tunceli,
Bingöl, Muş,
Bitlis, Hakkari,
Şırnak, Van,
Ağrı, Kars,
Ardahan, Iğdır.
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır,
Şanlıurfa, Gaziantep,
Mardin, Batman,
Akdeniz: Adana,
Mersin, Hatay,
Kahramanmaraş, Osmaniye,
Isparta, Burdur.
Ege: Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın.
Marmara: Sakarya.