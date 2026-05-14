Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bahar havasının yerini kuvvetli yağışlara bırakacağı kritik bir uyarı daha yayımladı. 15 Mayıs Cuma günü Türkiye genelinde hava dengeleri değişiyor; tam 65 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 1


CUMA GÜNÜNE DİKKAT: 65 İLDE SAĞANAK ALARMI

1 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 2

Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre, yağışlar yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak. 

2 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 3

Özellikle İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklenen yağışlara karşı, vatandaşların ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

3 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 4

15 MAYIS CUMA GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

4 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 5

İşte gökyüzünün hareketli olacağı ve şemsiyesiz çıkılmaması gereken o şehirler:

5 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 6

İç Anadolu: Ankara, Konya,

6 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 7

Kayseri, Eskişehir, Sivas, 

7 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 8

Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, 

8 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 9

Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Çankırı.

9 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 10

Karadeniz: Samsun, Ordu, Giresun, 

10 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 11

Trabzon, Rize, Artvin, Amasya, 

11 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 12

Çorum, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, 

12 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 13

Bolu, Düzce, Zonguldak, 

13 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 14

Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop.

14 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 15

Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan, 

15 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 16

Elazığ, Malatya, Tunceli, 

16 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 17

Bingöl, Muş, 

17 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 18

Bitlis, Hakkari, 

18 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 19

Şırnak, Van, 

19 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 20

Ağrı, Kars, 

20 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 21

Ardahan, Iğdır.

21 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 22

Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır, 

22 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 23

Şanlıurfa, Gaziantep, 

23 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 24

Mardin, Batman, 

24 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 25

Akdeniz: Adana,

25 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 26

Mersin, Hatay, 

26 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 27

Kahramanmaraş, Osmaniye, 

27 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 28

Isparta, Burdur.

28 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 29

Ege: Afyonkarahisar, Denizli, Uşak, Aydın.

29 30
Meteoroloji’den hafta sonu öncesi kritik uyarı: Yarın 65 ilde sel ve yıldırım riski - Resim: 30

Marmara: Sakarya.

30 30
sağanak Hava durumu