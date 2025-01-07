Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak
Meteoroloji, 7 Ocak ve sonraki günler için hava durumu tahminlerini güncelledi. Bazı bölgelerde yoğun kar, karla karışık yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ tehlikesine karşı uyarılar yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayları ve yer yer sis görülmesi olasılığı bulunuyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi konusunda uyarılar yapıldı.
Sıcaklıklar ise genel olarak mevsim normallerinin üzerinde olacak. Batı ve güney bölgelerinde güney yönlerinden hafif ve orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor. Akdeniz kıyılarında ise kuzey yönlü rüzgarların etkili olması öngörülüyor.
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışıyla ilgili açıklamalar yaptı. Şen, "Kar İstanbul'a kesinlikle gelecek, ancak bu hafta ya da önümüzdeki hafta değil. Ocak ayının ortalarına doğru kar yağışı bekliyoruz," dedi.
Prof. Şen, İstanbul'un ocak ve şubat aylarında kış mevsimini tam olarak yaşadığını belirterek, Aralık ayında kar yağışının nadiren görüldüğünü ifade etti. Ayrıca, bu hafta sıcaklıkların lodos etkisiyle artacağını ve hafta içinde 15-16 dereceye kadar yükseleceğini söyledi.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Anadolu'nun bazı bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi bulmuş durumda. Bu nedenle çığ tehlikesine karşı uyarılar yapılmaktadır.
Batı bölgelerinde ise yağışların etkisi azalırken, yüksek basınç nedeniyle hava kirliliğinin artabileceği açıklandı. Özellikle kömür kullanılan yerleşim yerlerinde ve trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde hava kalitesine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.
Hava kirliliği artıyor
Yüksek basıncın etkisiyle Türkiye genelinde önümüzdeki hafta hava kirliliği artabilir. Kömür yakılan kasabalar ve yoğun trafiği olan şehirler bu durumdan daha fazla etkilenecek. Uzmanlar, özellikle hassas grupların açık havada uzun süre bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.
Anadolu'da kar devam ediyor
Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının önümüzdeki günlerde Anadolu'da artarak devam edeceğini söyledi. Batı bölgelerinde ise kar yağışının 12-13 Ocak tarihinden sonra başlaması bekleniyor.
İstanbul'a kar yağışı, kesin olarak Ocak ortalarında başlayacak gibi görünüyor, ancak yağışların Balkanlar'dan gelen sistemlere bağlı olarak değişebileceği ifade edildi.
Marmara’da sağanak yağış bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ’ın batı ilçelerinde sağanak yağış öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin genelinde pus ve sis görülebilir. İstanbul’da ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.