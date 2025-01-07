Meteoroloji'den haritayı değiştiren tahmin: 'Kara kış' Türkiye'yi saracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne, Kırklareli, Çanakkale, İzmir, Muğla çevreleri, Aydın'ın kıyı kesimleri ve Tekirdağ'ın batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.