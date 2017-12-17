Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'un batı ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Aralık Pazar İstanbul hava durumu...

Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını araştıran vatandaşlar, internet üzerinde "hava durumu" aramasını yapmaya başladı. Öte yandan İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da Aralık ayının ortasında olmamıza rağmen henüz bir kar yağışının olmaması nedeniyle "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Meteoroloji'den 17 Aralık hava durumu tahminleri ve detaylar...



İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? (17 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU)



Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Çorum'un batı ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda sağanak iç kesimlerde yağmur şeklinde görülecek yağışların öğle saatlerinde Trakya, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'de, akşam saatlerinde Kıyı Ege ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



Rüzgarın Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Güney Ege'de kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



Öte yandan Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağması konusunda herhangi bir uyarı veya açıklama yapılmadı. Bu doğrultuda, İstanbul'a kar yağması beklenmiyor.



Yurt genelinde hava sıcaklıkları iç ve Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek ve hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Genellikle güney ve güneybatı (lodos), gece saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



AKOM DA UYARDI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada da, İstanbul'da bugün parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren lodos fırtınası ile birlikte aralıklı sağanak yağmurlu bir havanın beklendiği belirtildi. Açıklamada, hava sıcaklıklarının yeni hafta başından itibaren hissedilir derece azalmasının beklendiği ifade edildi.







Uyarılar



Rüzgarın Pazartesi sabah saatlerine kadar İstanbul, Bursa ve Çanakkale illeri başta olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale'de, akşam saatlerinde Kıyı Ege ile İstanbul ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, ani sel, su baskını, taşkın, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.