Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini: Aşırı sıcaklar geri döndü!

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yükseklerinde, ayrıca Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.



🌡 Hava Sıcaklığı

Güney ve iç kesimler: Mevsim normallerinin üzerinde

Diğer bölgeler: Mevsim normalleri civarında





