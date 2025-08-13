Meteoroloji’den İl İl 13 Ağustos hava tahmini: Aşırı sıcaklar geri döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 13 Ağustos 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbul’da son günlerde etkili olan rüzgarlı ve serin hava yerini sıcak havaya bırakıyor. Peki Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte il il 13 Ağustos hava durumu tahminleri…

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yükseklerinde, ayrıca Van’ın doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.


🌡 Hava Sıcaklığı
Güney ve iç kesimler: Mevsim normallerinin üzerinde
Diğer bölgeler: Mevsim normalleri civarında


💨 Rüzgar
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.


⚠ Uyarılar
Kuvvetli Rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında etkili olacak kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

🌍 Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli.

Balıkesir: 34°C ☀
Çanakkale: 32°C ☀

Edirne: 34°C ☀
İstanbul: 30°C 🌤

Ege
Az bulutlu ve açık. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Afyonkarahisar: 35°C ☀
Denizli: 42°C 🔥

İzmir: 37°C ☀
Muğla: 39°C ☀

Akdeniz
Az bulutlu ve açık.

Adana: 43°C 🔥
Antalya: 39°C ☀

Hatay: 39°C ☀
Isparta: 39°C ☀

İç Anadolu
Az bulutlu ve açık.

Ankara: 34°C ☀
Eskişehir: 36°C ☀

Konya: 34°C ☀
Yozgat: 29°C 🌤

Batı Karadeniz
Az bulutlu ve açık.

Bolu: 33°C ☀
Düzce: 33°C ☀

Sinop: 32°C ☀
Zonguldak: 27°C 🌤

Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerin yükseklerinde sağanak yağış.

Amasya: 34°C ☀
Rize: 30°C 🌤🌧

Samsun: 29°C 🌤🌧
Trabzon: 28°C 🌤🌧

Doğu Anadolu
Az bulutlu, zamanla doğusunda yer yer bulutlanma ve yerel sağanak yağış.

Erzurum: 30°C ☀
Kars: 29°C ☀
Malatya: 36°C ☀
Van: 28°C 🌤🌧

Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık.

Diyarbakır: 41°C 🔥
Gaziantep: 40°C 🔥
Mardin: 38°C ☀
Siirt: 40°C 🔥

