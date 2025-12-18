Meteoroloji’den il il tahmin: Yurtta sisli ve puslu hava hakim olacak
Kış mevsiminin ortasında bahar havası bekleyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Aralık 2025 Perşembe gününe dair merakla beklenen hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağışlı sistemler yerini sakin bir havaya bırakıyor.
Meteoroloji uzmanları, yağışın olmadığı bu günlerde özellikle görüş mesafesindeki düşüşe dikkat çekti. Sabahın ilk saatleri ve gece vaktinde Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yoğun pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olması bekleniyor.
MARMARA
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bursa: 15°C – Az bulutlu
Çanakkale: 15°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 13°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 12°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
Ege Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu bir gün geçirmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.
Afyonkarahisar: 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 16°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği bildirildi.
Adana: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Antalya: 21°C – Parçalı ve az bulutlu
Hatay: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Isparta: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
İç Anadolu’da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.
Ankara: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
Kayseri: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 9°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu: 14°C – Parçalı bulutlu
Düzce: 14°C – Parçalı bulutlu
Sinop: 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülecek.
Amasya: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Rize: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
Samsun: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis etkili olacak.
Erzurum: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu
Van: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batman: 11°C – Parçalı ve az bulutlu
Diyarbakır: 14°C – Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 17°C – Parçalı bulutlu
Mardin: 11°C – Parçalı ve az bulutlu