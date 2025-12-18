Meteoroloji’den il il tahmin: Yurtta sisli ve puslu hava hakim olacak

Kış mevsiminin ortasında bahar havası bekleyenler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü son verileri paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Aralık 2025 Perşembe gününe dair merakla beklenen hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde yağışlı sistemler yerini sakin bir havaya bırakıyor.

Meteoroloji uzmanları, yağışın olmadığı bu günlerde özellikle görüş mesafesindeki düşüşe dikkat çekti. Sabahın ilk saatleri ve gece vaktinde Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yoğun pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olması bekleniyor.

MARMARA
Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bursa: 15°C – Az bulutlu

Çanakkale: 15°C – Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 13°C – Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 12°C – Parçalı ve az bulutlu

EGE
Ege Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu bir gün geçirmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Afyonkarahisar: 11°C – Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 16°C – Parçalı ve az bulutlu

İzmir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

Muğla: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Akdeniz genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği bildirildi.

Adana: 18°C – Parçalı ve az bulutlu

Antalya: 21°C – Parçalı ve az bulutlu

Hatay: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

Isparta: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
İç Anadolu’da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Ankara: 9°C – Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir: 9°C – Parçalı ve az bulutlu

Kayseri: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 9°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu: 14°C – Parçalı bulutlu

Düzce: 14°C – Parçalı bulutlu

Sinop: 15°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

Zonguldak: 14°C – Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Bölgede parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarıyla birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

Amasya: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Rize: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

Samsun: 15°C – Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon: 12°C – Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis etkili olacak.

Erzurum: 6°C – Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 10°C – Parçalı ve çok bulutlu

Van: 4°C – Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve az bulutlu bir hava öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Batman: 11°C – Parçalı ve az bulutlu

Diyarbakır: 14°C – Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep: 17°C – Parçalı bulutlu

Mardin: 11°C – Parçalı ve az bulutlu

