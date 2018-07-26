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Meteorolojiden İstanbul'a önemli uyarı

Meteoroloji , İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden İstanbul'a önemli uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #yağmur #sel #sağanak yağış #istanbul
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