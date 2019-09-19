Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Tuzla'daki yangın sonrası yarın İstanbul'da kimyasal yağacağına yönelik haberlerin ardından açıklama yaptı.



MGM tarafından Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceğin tahmin edildiği belirtildi.



Yarın beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmediği ifade edildi.



HAVA DURUMU



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr