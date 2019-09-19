MSB'de Gaziler Günü töreni
MSB'de Gaziler Günü töreni
Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de yakalandı
Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması
Fitch Ratings'ten Türkiye açıklaması
TEKNOFEST'e rekor ziyaret
TEKNOFEST'e rekor ziyaret

Meteorolojiden 'İstanbul'da yarın kimyasal yağacak' haberleri sonrası açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada "Tuzla’da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye’yi terk edeceği tahmin edilmektedir. Cuma günü beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmemektedir" denildi

Meteorolojiden 'İstanbul'da yarın kimyasal yağacak' haberleri sonrası açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul Tuzla'daki yangın sonrası yarın İstanbul'da kimyasal yağacağına yönelik haberlerin ardından açıklama yaptı.

MGM tarafından Tuzla'da meydana gelen yangın neticesinde atmosfere karışan kirletici emisyonların bu gece geç saatlere kadar Türkiye'yi terk edeceğin tahmin edildiği belirtildi.

Yarın beklenen yağışlar nedeniyle ülkemizin herhangi bir bölgesinde olağandışı bir etki öngörülmediği ifade edildi.

HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #istanbul #tuzla
Önceki Haber
Son dakika: MHP'deki istifalar ile ilgili ilk açıklama Semih Yalçın'dan geldi
Sonraki Haber
Son dakika! Merkez Bankası'ndan güncel kredi faiz oranları açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.