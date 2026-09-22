Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının bugünden itibaren hissedilir derecede düşmesiyle birlikte sonbahar tam anlamıyla etkisini göstermeye başlıyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 1

 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 22 Eylül 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı; Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 2

İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KODLU ALARM

Beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Meteoroloji, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Yayınlanan sarı kod haritasına ve listeye göre uyarının yapıldığı iller şunlardır:

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 3

Balıkesir


Bursa


Çanakkale


Edirne


İstanbul


Kocaeli


Sakarya


Tekirdağ


Zonguldak


Yalova


Düzce

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 4

BÖLGELERE GÖRE İL İL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

MARMARA Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Akşam saatlerinde yerel kuvvetli).
Çanakkale: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 5

İstanbul: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Akşam saatlerinde yerel kuvvetli).
Kırklareli: 20°C - Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 6

EGE Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 32°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İzmir: 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 7

Manisa: 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Uşak: 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 8

AKDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin batısı, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 32°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Antalya: 29°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 9

Hatay: 30°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Isparta: 24°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 10

İÇ ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Eskişehir: 27°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 11

Konya: 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Nevşehir: 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 12

BATI KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bolu: 24°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Düzce: 24°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli).

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 13

Sinop: 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Zonguldak: 23°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli).

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 14

ORTA VE DOĞU KARADENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Amasya: 30°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Rize: 26°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 15

Samsun: 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Trabzon: 25°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 16

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Erzurum: 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Kars: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 17

Malatya: 31°C - Parçalı, yer yer çok bulutlu.
Van: 25°C - Parçalı bulutlu.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 18

GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 35°C - Parçalı bulutlu.
Mardin: 31°C - Parçalı bulutlu.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar - Resim: 19

Siirt: 32°C - Parçalı bulutlu.
Şanlıurfa: 35°C - Parçalı bulutlu.

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