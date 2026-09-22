Meteoroloji'den İstanbul dahil 11 ile sağanak uyarısı! İşte il il sarı kod verilen iller ve sıcaklıklar

BÖLGELERE GÖRE İL İL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

MARMARA Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Bursa: 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Akşam saatlerinde yerel kuvvetli).

Çanakkale: 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusu yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.



