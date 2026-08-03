Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 1

Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 2

Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu
Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülke genelinde ise mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 3

Bölge bölge hava durumu ve il il sıcaklıklar
Marmara Bölgesi:

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: 31°C (Kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı)
Bursa: 32°C (Az bulutlu ve açık)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 4

Çanakkale: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Kırklareli: 31°C (Kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 5

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İzmir: 34°C
Manisa: 37°C

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 6

Muğla: 37°C
Denizli: 39°C

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 7

Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık; öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya: 32°C (Zamanla iç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Adana: 35°C

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 8

Burdur: 36°C
Hatay: 33°C

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 9

İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 10

Konya: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çankırı: 35°C (Öğleden sonra kuzeyi yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 11

Batı Karadeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bolu: 29°C (Yerel sağanak yağışlı)
Düzce: 30°C (Yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 12

Kastamonu: 31°C (Yerel sağanak yağışlı)
Zonguldak: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 13

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rize: 29°C (Aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
Trabzon: 29°C (İç ve yüksekleri yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 14

Amasya: 35°C (Parçalı bulutlu)
Samsun: 30°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 15

Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Erzurum: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kars: 31°C (Öğleden sonra kuzeyi yerel sağanak yağışlı)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 16

Van: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Malatya: 39°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 17

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır: 44°C
Şanlıurfa: 42°C

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Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı! - Resim: 18

Siirt: 41°C
Mardin: 39°C

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