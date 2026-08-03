Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu bir havanın etkisine giriyor.
Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile bazı illerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığı ve rüzgar durumu
Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülke genelinde ise mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bölge bölge hava durumu ve il il sıcaklıklar
Marmara Bölgesi:
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul: 31°C (Kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı)
Bursa: 32°C (Az bulutlu ve açık)
Çanakkale: 34°C (Az bulutlu ve açık)
Kırklareli: 31°C (Kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı)
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İzmir: 34°C
Manisa: 37°C
Muğla: 37°C
Denizli: 39°C
Akdeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık; öğle saatlerinden sonra Antalya ve Mersin'in iç kesimlerinin parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Antalya: 32°C (Zamanla iç kesimleri yerel sağanak yağışlı)
Adana: 35°C
Burdur: 36°C
Hatay: 33°C
İç Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Çankırı'nın kuzey ve batı çevrelerinin öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çankırı: 35°C (Öğleden sonra kuzeyi yerel sağanak yağışlı)
Batı Karadeniz Bölgesi: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Bolu: 29°C (Yerel sağanak yağışlı)
Düzce: 30°C (Yerel sağanak yağışlı)
Kastamonu: 31°C (Yerel sağanak yağışlı)
Zonguldak: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri, Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri ile öğleden sonra Çorum'un kuzey kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Rize: 29°C (Aralıklı ve yerel sağanak yağışlı)
Trabzon: 29°C (İç ve yüksekleri yerel sağanak yağışlı)
Amasya: 35°C (Parçalı bulutlu)
Samsun: 30°C (Parçalı bulutlu)
Doğu Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği; öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Erzurum: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kars: 31°C (Öğleden sonra kuzeyi yerel sağanak yağışlı)
Van: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Malatya: 39°C (Az bulutlu)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 44°C
Şanlıurfa: 42°C
Siirt: 41°C
Mardin: 39°C