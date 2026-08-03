Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda ile gök gürültülü sağanak uyarısı!

Bölge bölge hava durumu ve il il sıcaklıklar

Marmara Bölgesi:

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı ve çok bulutlu geçecek. Akşam saatlerine kadar Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul: 31°C (Kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı)

Bursa: 32°C (Az bulutlu ve açık)



