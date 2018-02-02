Meteorolojiden yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:



"Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli güneybatı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar Marmaranın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir) ve Kuzey Ege kıyıları (İzmir) ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."



Öte yandan yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgârın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.



MARMARA'YA FIRTINA UYARISI



Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı ilçeleri ile akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğusunda yer yer sis ve pus bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve puslu 12



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15



İzmir: Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı 16



Adana: Az bulutlu 18



Antalya: Parçalı bulutlu 19



Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 1



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu 13