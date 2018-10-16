Öğleden sonra İstanbul'un kuzey kıyılarında kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, öğleden sonra İstanbul'un kuzey kıyılarında, kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanakbekleniyor



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra İstanbul'un kuzey kıyılarında kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.