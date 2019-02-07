Marmara bölgesi genelinde aralıklı yağmur, Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Meteorolojiden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısı yapıldı. D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Kıyı Ege haricinde kalan yurdun tüm bölgelerinde yağış bekleniyor. Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferlere fırtına nedeniyle ara verildi

MARMARA BÖLGESİ



Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise Kırklareli çevrelerinde







Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ise Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.



Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) olarak eseceği bölgede çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI



Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.



Sabah ve gece buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.



Rüzgar doğu ve güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.



Bölgede günün en yüksek sıcaklığının Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor.



Van Gölü'nde hava parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek.



Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.



BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI



D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.



Bölgede gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.



Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde etkili oluyor.



Kara yolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.



Bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarırken, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını kullanmamasını istedi.



Öte yandan, Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.



BİR YER HARİÇ TÜM YURTTA YAĞIŞ BEKLENİYOR



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.



Yağışların, öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli, kentin batı ilçeleriyle Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis, buzlanma ve don yaşanması beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.



Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 kilometre/saat) İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI



Yağışların öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), şehrin batı ilçeleriyle Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.



Öte yandan, rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60- 80 kilometre/saat) İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönünden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerinden yer yer tam fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi durumlara karşı dikkat edilmesi gerekiyor.



FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ



Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.



Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.



Gökçeada-Kabatepe hattında saat 13.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 15.00'teki seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi. Marmara Bölgesi genelinde aralıklı yağmur, akşam saatlerinden itibaren ise Kırklareli çevrelerinde kar la karışık yağmur öngörülüyor. Meteoroloj i 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sıcaklıklar bölgede mevsim normalleri civarında seyredecek.Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin genelinde aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren ise Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur bekleniyor.Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) olarak eseceği bölgede çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.Sabah ve gece buzlanma, don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.Rüzgar doğu ve güneyden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.Bölgede günün en yüksek sıcaklığının Van'da 3, Bitlis ve Hakkari'de 0, Muş'ta sıfırın altında 4 derece olması bekleniyor.Van Gölü'nde hava parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek.Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.Bölgede gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisi ile Anadolu Otoyolu'nun Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde etkili oluyor.Kara yolları ekipleri, güzergahlarda karla mücadele çalışması yürütüyor.Bölgede görev yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapılmaması konusunda uyarırken, araçlarında kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını kullanmamasını istedi.Öte yandan, Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşmesi öngörülüyor.Yağışların, öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli, kentin batı ilçeleriyle Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde yer yer sis, buzlanma ve don yaşanması beklenirken, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, batı kesimlerden başlayarak azalması ve mevsim normalleri civarına düşmesi öngörülüyor.Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60-80 kilometre/saat) İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerden yer yer tam fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Yağışların öğle saatlerine kadar Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), şehrin batı ilçeleriyle Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.Öte yandan, rüzgarın Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (60- 80 kilometre/saat) İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönünden, Doğu Akdeniz'in doğusunda doğu ve kuzeydoğu yönlerinden yer yer tam fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu nedenle muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi durumlara karşı dikkat edilmesi gerekiyor.Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.Gökçeada-Kabatepe hattında saat 13.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 15.00'teki seferler fırtına nedeniyle iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

Kaynak: