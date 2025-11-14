Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! Yarın 17 şehre kar yağacak!

Meteoroloji’nin uyarılarının ardından doğu ve kuzeyde lapa lapa kar etkili oldu. Sokaklar beyaza bürünürken MGM, 17 kent için yeni kar yağışı uyarısı yayımladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından pek çok kentte kar yağışı etkili oldu.

Sivas, Ordu, Kastamonu, Giresun başta olmak üzere pek çok şehir 2025’in ilk kar yağışına şahit oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yeni uyarı geldi. MGM’nin 15 Kasım Cumartesi hava tahmin haritasında 24 kente sarı kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji, 17 kentte kar yağışı uyarısında bulundu.

❄️ Bitlis

❄️ Elazığ

❄️ Erzurum

❄️ Hakkari

❄️ Kayseri

❄️ Ordu

❄️ Tokat

❄️ Bingöl

❄️ Erzincan

❄️ Giresun

❄️ Malatya

❄️ Muş

❄️ Samsun

❄️ Sivas

❄️ Tunceli

❄️ Van

❄️ Şırnak

