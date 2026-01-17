Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı: Yarın 59 şehre kar yağacak
18 Ocak 2026 Pazar günü Türkiye genelinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara, İstanbul ve Bursa dahil 59 ilde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. İşte o şehirler
Adıyaman
Batman
Diyarbakır
Gaziantep
Kilis
Mardin
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Ağrı
Ardahan
Erzincan
Erzurum
Hakkari
Iğdır
Kars
Malatya
Muş
Bitlis
Bingöl
Elazığ
Tunceli
Van
Amasya
Artvin
Bartın
Bayburt
Bolu
Düzce
Giresun
Gümüşhane
Karabük
Kastamonu
Ordu
Rize
Samsun
Sinop
Tokat
Trabzon
Zonguldak
Ankara
Aksaray
Çankırı
Kırıkkale
Kırşehir
Kayseri
Nevşehir
Niğde
Sivas
Yozgat
Balıkesir
Bilecik
Bursa
İstanbul
Kocaeli
Sakarya
Yalova
Kahramanmaraş