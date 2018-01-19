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Meteorolojiden Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için sis, don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için 21 Ocak Pazar günü için sis, don ve buzlanma uyarısında bulundu

Meteorolojiden Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için sis, don ve buzlanma uyarısı

Meteoroloji, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için sis, don ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden 21 Ocak Pazar gününe kadar Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de sis, don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi.

Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #buzlanma #kayseri #Kırşehir #meteoroloji #Nevşehir #Sivas #Yozgat
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