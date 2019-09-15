Meteorolojiden Kayseri ve Sivas uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri ve Sivas'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli yağış sonucu görülebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı hazırlıklı olunması uyarısı yapıldı.