Meteoroloji’den kırmızı alarm! Bugün bu illerde sağanak ve fırtına var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Ekim 2025 Cumartesi günü için çok sayıda ilde kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son rapora göre yurdun batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. 

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın ise özellikle Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güney ve batısında 40-60 km/saat hızla eseceği bildirildi.

MARMARA BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. İstanbul, Bursa, Çanakkale ve Kırklareli başta olmak üzere Marmara genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Güney Marmara’da rüzgârın kuvvetli esmesi öngörülüyor.

İstanbul: 15°C – 21°C, parçalı ve sağanak yağışlı
Bursa: 12°C – 24°C, gök gürültülü sağanak
Çanakkale: 13°C – 19°C, sağanak yağışlı
Kırklareli: 9°C – 17°C, sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Ege genelinde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Muğla’nın doğusunda yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgâr güneyli yönlerden sert esecek.

İzmir: 15°C – 25°C, gök gürültülü sağanak
Muğla: 11°C – 21°C, yer yer kuvvetli sağanak
Afyonkarahisar: 12°C – 21°C, sağanak yağışlı
Denizli: 15°C – 25°C, sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Batı Akdeniz’de sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Antalya çevresinde yağışların akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya: 19°C – 26°C, kuvvetli sağanak
Burdur: 13°C – 23°C, gök gürültülü sağanak
Adana: 21°C – 35°C, parçalı bulutlu
Hatay: 20°C – 33°C, parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölgenin batısında sağanak yağış görülecek. Ankara, Eskişehir ve Çankırı’da yağış beklenirken Konya ve Nevşehir’de parçalı bulutlu hava hâkim olacak.

Ankara: 14°C – 23°C, öğleden sonra sağanak
Eskişehir: 12°C – 24°C, gök gürültülü sağanak
Konya: 13°C – 26°C, parçalı bulutlu
Nevşehir: 13°C – 27°C, az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz’de sağanak yağış etkili olacak. Orta ve Doğu Karadeniz’de ise az bulutlu hava bekleniyor.

Bolu: 11°C – 23°C, sağanak yağışlı
Zonguldak: 17°C – 22°C, sağanak yağışlı
Samsun: 17°C – 28°C, az bulutlu
Rize: 15°C – 28°C, az bulutlu

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.

Erzurum: 6°C – 24°C, az bulutlu
Van: 9°C – 27°C, az bulutlu
Diyarbakır: 13°C – 32°C, az bulutlu
Gaziantep: 17°C – 32°C, az bulutlu

