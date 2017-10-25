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Meteorolojiden Kocaeli, Sakarya ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteorolojiden Kocaeli, Sakarya ve Yalova için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Yalova ve Kocaeli'de bugün öğleden sonra, Sakarya'da ise akşam saatlerinde başlayacağı tahmin edilen sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli #sakarya #yalova #meteoroloji
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